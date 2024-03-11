Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Belediye otobüsü şarampole devrildi: 16 yaralı

        Belediye otobüsü şarampole devrildi: 16 yaralı

        Ankara'nın Temelli ilçesinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 19:42 Güncelleme: 11.03.2024 - 19:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediye otobüsü şarampole devrildi: 16 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara'da Beyobası Mahallesi yakınlarında Bülent A. idaresindeki "526" hat numaralı EGO otobüsü, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

        Fotoğraf: AA

        İlk belirlemelere göre 16 kişinin yaralandığı kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: AA

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Fotoğraf: AA

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dehşet gecesi Eylem Tok'un yanında olan çalışanın ifadesi çıktı!
        Dehşet gecesi Eylem Tok'un yanında olan çalışanın ifadesi çıktı!
        Ersoy: Programın formatında siyaset yok
        Ersoy: Programın formatında siyaset yok
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "Acil eyleme geçilmezse felaket senaryolarıyla karşılaşılabilir"
        "Acil eyleme geçilmezse felaket senaryolarıyla karşılaşılabilir"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Galatasaray'dan açıklama, Fenerbahçe'den yanıt!
        Galatasaray'dan açıklama, Fenerbahçe'den yanıt!
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        Orban: Trump, Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek
        'Dayı' rüzgarı!
        'Dayı' rüzgarı!
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Habertürk Anasayfa