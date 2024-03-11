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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK - Beşiktaş MAÇI CANLI YAYINI! Gaziantep BJK maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Gaziantep FK Haberleri

        Gaziantep FK - Beşiktaş | CANLI YAYIN

        Gaziantep FK - Beşiktaş maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Marius Sumudica'yla yollarını ayıran ve Selçuk İnan'la anlaşan Gaziantep FK, Süper Lig'in 29. haftasının kapanış maçında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Bu maç öncesinde Beşiktaş'ın 46, Gaziantep FK'nın ise 28 puanı bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.03.2024 - 19:21 Güncelleme: 11.03.2024 - 19:21
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'ye konuk oluyor.

        SAAT: 20.30

        HAKEM: Arda Kardeşler

        STAT: Kalyon Stadı

        YAYIN: beIN SPORTS 1

        Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Arda, N'Koulou, Djilobodji, M'Bakata, Maxim, Ogün, Monteiro, Gradel, Draguş

        Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Worrall, Masuaku, Gedson, Al-Musrati, Rashica, Muçi, Bakhtiyar, Semih.

        MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        Süper Lig'de oynadığı 28 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor.

        Ligin geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 7'sini kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 14'ünden mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, 28 puanla 18. basamakta bulunuyor.

        Beşiktaş, ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etmişti.

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        COLLEY YOK!

        Beşiktaş'ta Omar Colley, Gaziantep FK karşısında sahada olamayacak.

        Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir maç ceza alan Colley, Gaziantep FK deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

        Sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın da bu müsabakada görev yapması beklenmiyor.

        Uzun süreli sakatlıkları bulunan Tayfur Bingöl ile Alex-Oxlade Chamberlain de kadroda yer alamayacak.

        7 OYUNCU CEZA SINIRINDA

        Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, Gaziantep FK mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Üçer sarı kartları bulunan Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 30. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

        DEPLASMANDA ALTIŞAR GALİBİYET VE MAĞLUBİYET

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 14 maçta 6'şar galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

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        Siyah-beyazlı takım, deplasmanda çıktığı müsabakalarda 2 kez berabere kalırken, attığı 19 gole karşılık kalesinde 20 gol gördü.

        İKİ TAKIM ARASINDA LİGDE 10. RANDEVU

        Beşiktaş ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek.

        Siyah-beyazlılar, 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 9 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 5 galibiyet elde etti.

        Gaziantep'te yapılan 4 maçta ise ev sahibi ekip, 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

        Beşiktaş, ligde Gaziantep FK'yi ağırladığı karşılaşmaların tümünden galibiyetle ayrıldı, deplasmanda çıktığı müsabakalarda ise rakibine üstünlük sağlayamadı.

        MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

        • Bu sezon Beşiktaş'a konuk olduğu Süper Lig maçını 2-0 kaybeden Gaziantep FK, bugüne kadar siyah-beyazlı ekibe aynı sezonda iki kez mağlup olmadı.
        • Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde deplasman galibiyeti alamadığı rakipleri arasında en fazla konuk olduğu takım Gaziantep FK (2B 2M).
        • Evinde oynadığı son Süper Lig maçında İstanbul Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Gaziantep FK, en üst ligde gol atamadan üst üste iki iç saha yenilgisi almadı (hükmen sonuçlar hariç).
        • Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçında gol yemeyen Beşiktaş (1G 1B), dış sahada üst üste üç gole kapama yaptığı son süreci Eylül-Ekim 2016 arasında yaşadı (Şenol Güneş). Siyah-beyazlıların başında en az üç maçlık dış saha gole kapama serisi yakalayan son yabancı teknik direktör ise Slaven Bilic (Mayıs-Ekim 2014 arasında dört maç).
        • İstanbul takımlarını konuk ettiği son altı Süper Lig maçının dördünü kaybeden Gaziantep FK (1G 1B; hükmen sonuçlar hariç), daha önceki 20 karşılaşmada aldığı mağlubiyet sayısını geride bırakma tehlikesi yaşıyor (9G 7B 4M).
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