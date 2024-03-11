Galatasaray'da Kerem Demirbay rüzgarı
Galatasaray'da Kerem Demirbay, sezonun en kritik döneminde yükselen formu ve skor katkısıyla dikkat çekiyor. 'Dayı' lakaplı tecrübeli futbolcu; sarı kırmızılı formayla çıktığı son 16 maçta 6 gol, 5 asist üretti.
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Galatasaray'da Kerem Demirbay, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçemediği isimlerden biri haline geldi. Tecrübeli futbolcu, son haftalardaki istikrarlı görüntüsüyle öne çıkmayı başardı.
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Sezon başında Bayer Leverkusen'den transfer edilen Kerem, ilk maçlarda beklentileri karşılayamamıştı.
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Takımdan ayrılma ihtimali de konuşulan 30 yaşındaki oyuncu, ligin ikinci yarısıyla birlikte istenilen performansı sergilemeye başladı.
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Kerem Demirbay, son dönemdeki istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor. 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın üç kulvarda oynadığı son 21 maçın 18'ine 11'de başladı.
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Kerem Demirbay, Galatasaray'a geldikten sonra çıktığı ilk 18 maçta skor üretememişti.
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Tecrübeli oyuncu, sonraki dönemde adaptasyon sürecini geride bıraktı. Ligde, kupada ve Avrupa'da oynadığı son 16 maçta 6 kez fileleri sarsan Kerem, 5 de gol pası verdi.
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Kerem Demirbay, ligin 19'uncu haftasında Tümosan Konyaspor'a karşı Galatasaray'daki ilk asistini yaptı. Tecrübeli oyuncu, Sivas deplasmanında ise sarı kırmızılı forma altında golle tanıştı.
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Trabzonspor maçında 1 asist yapan Kerem, MKE Ankaragücü ağlarına da 1 gol gönderdi.
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Kerem Demirbay, Avrupa Ligi son 16 play off turu ilk maçında Sparta Prag'a karşı golünü attı ve galibiyette önemli rol oynadı.
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Tecrübeli oyuncu, Çaykur Rizespor maçında ise profesyonel kariyerinde ilk kez hat-trick sevinci yaşadı.
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Kerem Demirbay, son dönemdeki etkili futboluyla taraftarların beğenisi kazandı.