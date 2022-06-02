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3600 ek gösterge son durum: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu | 3600 ek gösterge ne zaman açıklanacak, kimleri kapsayacak ve maaşlara nasıl yansıyacak?

3600 ek gösterge Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu ! 3600 ek gösterge ne zaman açıklanacak, kimleri kapsayacak ve maaşlara nasıl yansıyacak?

3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin gündeminde yer alıyor. 3600 ek gösterge çalışması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından Cumhurbaşkanı Erodğan’a sunuldu. Tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde hayata geçirilmesi üzerinde durulan 3600 ek göstergeye ilişkin düzenlemenin bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklaması bekleniyor. İşte, son durum…

02.06.2022 - 11:42 | Güncelleme: ABONE OL

  • Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde son adıma gelindi. Çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan 3600 ek gösterge çalışması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alternatifler ile ilgili değerlendirmesinin ardından önümüzdeki günlerde Memur–Sen ile Çalışma Bakanlığı arasında son bir toplantı daha yapılması bekleniyor. İşte, 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri…

  • EK GÖSTERGE NEDİR?

    Memurların emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları ile emekli olurken alacakları emeklilik tazminatının hesaplanmasında çeşitli göstergeler kullanılıyor. Bu göstergeler ise hesaplamayı dolayısıyla da maaşı ve tazminatı otomatik olarak etkiliyor. Ek göstergenin 2200'lerden 3600'lere çıkması durumunda sadece emeklilik tazminatında 20 bin liraya yakın bir artış bekleniyor. Aynı zamanda emekli maaşında da artış olacak.

    3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

    3600 ek göstergede 4 meslek grubu; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi için tek paket hazır. Yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yeni düzenlemeyle beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak.

  • 3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: MALİYET TAHMİNİ 80-10 MİLYAR TL

    Edinilen bilgilere göre, ekonomi yönetiminin eğilimi, 3600 ek göstergenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk açıklaması doğrultusunda öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri ile sınırlı tutulması yönünde. Ancak, nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

    Maliye yetkililerinin toplantılarda verdiği bilgiye göre, 2 milyon 148 bin emeklinin yüzde 24’ünün ek göstergesi bulunmuyor, yüzde 25’i ise 2200 – 3000 arasındaki düşük göstergelilerden oluşuyor. Toplantılarda maliyet hesabına ilişkin bilgi verilmedi. Ancak, kulislere yansıyan bilgilere göre, Maliye, tüm memurlara ek gösterge verilmesinin maliyetinin 80 – 100 milyar liraya ulaşacağını hesapladı.

    Maliye’nin hesabının, tüm memurların birinci dereceden emekli olacakları, emekliliği gelmiş olanların hemen emekliye ayrılacağı ve bundan dolayı yüklü ikramiye ödenmesi gerekeceği, emekli olanların yerine yeni personel istihdam edilmesinin ilave yük getireceği varsayımına dayandığı yorumları yapılıyor.

  • MEMUR-SEN BAŞKANI ALİ YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

    Memur-Sen Başknaı Ali Yalçın’ın 3600 ek gösterge düzenlemesi konusunda yaptığı açıklama şu şekilde; "Ek gösterge düzenlemesinde Genel Memnuniyetin Yolu Tazminat Yansıtma Oranlarını Yükseltmektir Kamu görevlilerinin ek göstergelerini gözden geçirmek ve adaletli bir düzenleme ile genel memnuniyet üretmek için gösterge kadar önemli bir diğer formül,Tazminat Yansıtma oranlarıdır.

    Ek Gösterge artışı yapmak emekli maaşı ve emekli ikramiyesini artırmak için son derece önemlidir. 3600’ün altındaki göstergeler için eş değer bir şekilde tazminat yansıtma oranı artışı yapılmaz ise genel memnuniyet için önemli bir konu sorunlu bir konuya dönüşür.

  • 3600 EK GÖSTERGE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın’ın açıklamasının devamı şu şekilde;

    3600 Ek Gösterge ve Göstergelerin yeniden düzenlenmesi amaçlı yapılan talep alma amaçlı toplantılarda,sadece belli meslek guruplarını değil tamamını kapsayacak şekilde tüm detaylarıyla beklentiyi aktardık. Talep ve beklentileri dikkate almış bir çerçevede teklifi bekliyoruz.

    Teklifin de yapılacağı üçüncü toplantıyı Mayıs ayı içerisinde yapmak hedefiyle süreç işledi.“Toplantı ne zaman” soruları sorulmaktadır.Toplantının zamanını Bakanlığın hazırlıkları ve vereceği tarih belirleyecektir. Sosyal taraf olarak önemli oranda söyleyeceklerimiz paylaştık."

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