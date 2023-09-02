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        Haberler Yaşam 3500 yıllık balsamın orijinal kokusu tekrar üretildi

        3500 yıllık balsamın orijinal kokusu tekrar üretildi

        Bilim insanları, milattan önce (MÖ) 15. yüzyılda Antik Mısır'da mumyalar için kullanılan balsamın orijinal kokusunu yeniden elde etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 09:42 Güncelleme: 02.09.2023 - 09:42
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        'Sonsuz yaşamın kokusu' tekrar üretildi
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        AA'nın CNN'den aktardığı habere göre, ölümden sonraki hayatta ruhun vücuda geri döneceğine inanan Antik Mısırlıların mumyalama süreçlerine ait gizemleri aydınlatmak için yeni bir çalışma yapıldı.

        Bilim insanları, Antik Mısırlıların mumyalama öncesinde bedenden ayırdıkları akciğer, karaciğer, mide ve bağırsakları sakladıkları kanopik adlı kavanozlardaki balsamın içeriğini inceledi.

        Bu kapsamda, Almanya'daki August Kestner Müzesi'nde muhafaza edilen soylu kadın Senetnay'ın akciğerleri ve karaciğerinin bulunduğu iki kanopiğin dibindeki balsam kalıntıları, laboratuvarda analiz edildi.

        BALSAMIN İÇERİĞİNDE ESANSLI REÇİNELER BULUNUYOR

        Antik Mısır metinlerinde içeriği detaylıca tarif edilmeyen balsamın analizler sonucunda bal mumu, yer sakızı, reçine ile bitkisel ve hayvansal yağlar içerdiği tespit edilirken kanopiklerdeki balsamların, saklanan organın özelliğine göre, küçük farklılıklarla hazırlandığı ifade edildi.

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        Balsamın içerisinde, ağaç ve çalıların sakız ve reçinesinde rastlanılan benzoik asit ile bezelye ve tarçında bulunan, vanilya benzeri bir koku veren kumarin kimyasalı tespit edildi.

        Senetnay'ın akciğerlerinin saklandığı kavanozda, Pistacia cinsi ağaçlara ya da Güney Doğu Asya ve Hindistan Yarımadası'na özgü dammar reçinesine ait olabilecek kokulu reçineler saptandı.

        Araştırmacılar, balsamdaki bileşiğin dammar reçinesinden elde edilmesi durumunda, Antik Mısırlıların milattan önce 15. yüzyılda kullandığı ticaret yollarının daha önceki tahminlerden daha gelişmiş olabileceğini vurguladı.

        "SONSUZ YAŞAMIN KOKUSU"

        İçeriğin analizinden sonra parfüm üreticileriyle çalışan araştırmacılar, "sonsuz yaşamın kokusu" olarak tanımladıkları balsamın orijinal kokusunu tekrar elde etti.

        Howard Carter tarafından 1900'de Luksor'daki Krallar Vadisi'nde mumyası bulunan Senetnay, Firavun II. Amenhotep'in süt annesiydi ve MÖ 1450'li yıllarda yaşamıştı.

        Danimarka'daki Moesgaard Müzesi, gelecek sergisinde ziyaretçilerinin balsam kokusunu deneyimlemesine imkan sağlayacak.

        Araştırmanın sonuçları, Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #balsam
        #Antik Mısır
        #haberler
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