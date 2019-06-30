Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, önceki gün gece yarısı sıralarında Gazimağusa ilçesine bağlı Akdoğan Köyü'nde akılalmaz bir olay meydana geldi. Bir turizm şirketinde şoför olarak çalıştığı öğrenilen Ertan A. (38),gece yarısı sıralarında uyumadığı ve ağladığı gerekçesiyle 3.5 yaşındaki kızı S.A.'yı tokatlamaya ve boğazını sıkmaya başladı.

"CİDDİ DARP"TAN GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre S.A.'nın sağ gözü, boynu ve yanağı morardı. Ertan A.'nın eşi, polise giderek şikâyetçi oldu. S.A. hastaneye kaldırılırken, polis, Ertan A.'yı 'ciddi darp' suçundan gözaltına aldı.

"İSTEMEDEN OLDU, ÖZÜR DİLERİM"

Mahkemeye çıkarılan Ertan A., "İstemeden oldu, çok çok özür dilerim" dedi. Yargıç Umut İnan ise babaya tepki göstererek "İzahatınız kabul edilebilir değil. Bir baba, çocuğuna istemeden nasıl böyle bir şey yapar?" diye konuştu. Yargıç İnan, Ertan A.'nın 45 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken, küçük kız ise tedavisinin ardından Sosyal Hizmetler Dairesi'ne teslim edildi.