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        Haberler Gündem İnanç 34 bin kişilik cami Ramazan ayına hazır

        Gaziantep'in 34 bin kişilik camisi Ramazan ayına hazır

        Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan 34 bin kişilik kapasiteye sahip Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi, ramazan ayında çeşitli etkinliklerle dolup taşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 15:13 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:14
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        • 1

          Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan 34 bin kişilik kapasiteye sahip Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi, ramazan ayında çeşitli etkinliklerle dolup taşacak.

        • 2

          Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan ve 4 Şubat 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi, 6 minaresi, toplam 34 bin kişi kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük ikinci camisi konumunda.

        • 3

          Çocuk oyun alanları, kütüphane, derslikler ve kurs bölümleriyle vatandaşların günün her saatinde vakit geçirebildiği cami ve külliye, turistik amaçlı gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

        • 4

          Geniş avlusu ve mimari ihtişamıyla dikkat çeken yapı, özellikle ramazan ayı boyunca düzenlenecek etkinliklerle Gazianteplilere manevi bir atmosfer sunmaya hazırlanıyor.

        • 5

          Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi Yöneticisi Asım Kütük, hummalı bir çalışmanın ardından ramazana hazır olduklarını söyledi.

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          Asım Kütük, mukabele, teravih namazı ve dini etkinlikler için rahlelerin ve taburelerin hazır olduğunu anlattı.

        • 7

          Sabah ve ikindi namazlarından önce mukabele programı olacağını belirten Asım Kütük, "Havaların soğuk olmasından dolayı camimizin ısınmasıyla ilgili önlemlerimizi aldık. Türkiye'nin ikinci büyük camisi olarak 17 bin iç kısım, 17 bin de dış kısım olmak üzere toplam 34 bin kişilik kapasiteye sahibiz. Cıvıl cıvıl atmosferle herkesi inşallah ağırlayacağız" dedi.

        • 8

          Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi Yöneticisi Asım Kütük, yurt içi ve dışından günlük ortalama 5 bin kişinin camiyi ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.

        • 9
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