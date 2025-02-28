Sabah ve ikindi namazlarından önce mukabele programı olacağını belirten Asım Kütük, "Havaların soğuk olmasından dolayı camimizin ısınmasıyla ilgili önlemlerimizi aldık. Türkiye'nin ikinci büyük camisi olarak 17 bin iç kısım, 17 bin de dış kısım olmak üzere toplam 34 bin kişilik kapasiteye sahibiz. Cıvıl cıvıl atmosferle herkesi inşallah ağırlayacağız" dedi.