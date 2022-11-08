ABD'de 3﻿.3 milyar dolarlık Bitcoin operasyonu

ABD Adalet Bakanlığı, ünlü bir dark web sitesinden çalınan 3.36 milyar dolarlık Bitcoin’in operasyonla ele geçirildiğini duyurdu.
Bir bilgisayar korsanının evine yapılan operasyonda, Bitcoin’lerin depolandığı cihazlara el koyuldu.
Evdeki döşemenin altındaki bir gizli kasanın yanı sıra hard diskler patlamış mısır tenekesinden de çıktı.
James Zhong isimli hacker suçlu olduğunu kabul etti.
Zhong Bitcoin’leri, İpek Yolu isimli yasadışı online karaborsa sitesinden elde ettiğini de söyledi.
ABD’li yetkililer bunun tarihteki en büyük ikinci yakalama olduğunu da açıkladı.
Operasyonun tarihi ise bir sene öncesine gidiyor.
Ele geçirilen Bitcoin’in değeri de bir sene önceki piyasa değeri üzerinden açıklandı.
Polis, Zhong’un İpek Yolu isimli sitede tespit ettiği ödeme açığı üzerinden hırsızlığı yaptığını kaydetti.
2012 Eylül’ünde söz konusu sitede hesaplar açan James Zhong, küçük miktarlarda Bitcoin’i buralara yatırdı. Ardından da yakaladığı açık yardımıyla büyük miktarları şüphe çekmeden kendine aktarabildi.
2011 ile 2013 arasında faaliyet gösteren karanlık internet olarak adlandırılan dark web’deki İpek Yolu sitesinde, büyük miktarlarda uyuşturucu alışverişi yapılıyordu.
Çalınan Bitcoin nasıl takip edilebiliyor?
Dark web, genel ağa erişmek için kullanılan internet tarayıcılarının erişmesinin mümkün olmadığı sitelerin bulunduğu alanı tanımlıyor.
İpek Yolu sitesinin kurucusu Ross Ulbricht, 2015 yılında ömür boyu hapis cezası aldı.
James Zhong, 4 Kasım’daki duruşmada suçunu kabul etti. Bilgisayar korsanı 20 yıla kadar ceza alabilir.
Avukat Damian Williams polisin kripto para takip teknikleri ile Bitcoin’in yerini tespit edebildiğini kaydetti.
Williams, 10 yıllık sürede kayıp Bitcoin’in 3.3 milyar dolarlık bir gizeme ulaştığını söyledi.
Bir sene önce yapıldığında bu operasyon tarihteki en büyük Bitcoin yakalamasıydı ancak kamuoyuna duyurulmadığı sürede, bu rekor kırıldı. Şubat ayında 4 milyar dolardan fazla değerde bir kripto baskın daha yapıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!