ABD'de 3﻿.3 milyar dolarlık Bitcoin operasyonu

3﻿.3 milyar dolarlık Bitcoin operasyonu: Çalınan miktarın bir kısmı patlamış mısır kutusundan çıktı

ABD Adalet Bakanlığı, ünlü bir dark web sitesinden çalınan 3.36 milyar dolarlık Bitcoin’in operasyonla ele geçirildiğini duyurdu.

Bir bilgisayar korsanının evine yapılan operasyonda, Bitcoin’lerin depolandığı cihazlara el koyuldu.

Evdeki döşemenin altındaki bir gizli kasanın yanı sıra hard diskler patlamış mısır tenekesinden de çıktı.

James Zhong isimli hacker suçlu olduğunu kabul etti.

Zhong Bitcoin’leri, İpek Yolu isimli yasadışı online karaborsa sitesinden elde ettiğini de söyledi.

ABD’li yetkililer bunun tarihteki en büyük ikinci yakalama olduğunu da açıkladı.

Operasyonun tarihi ise bir sene öncesine gidiyor.

Ele geçirilen Bitcoin’in değeri de bir sene önceki piyasa değeri üzerinden açıklandı.

Polis, Zhong’un İpek Yolu isimli sitede tespit ettiği ödeme açığı üzerinden hırsızlığı yaptığını kaydetti.

2012 Eylül’ünde söz konusu sitede hesaplar açan James Zhong, küçük miktarlarda Bitcoin’i buralara yatırdı. Ardından da yakaladığı açık yardımıyla büyük miktarları şüphe çekmeden kendine aktarabildi.

2011 ile 2013 arasında faaliyet gösteren karanlık internet olarak adlandırılan dark web’deki İpek Yolu sitesinde, büyük miktarlarda uyuşturucu alışverişi yapılıyordu.

Çalınan Bitcoin nasıl takip edilebiliyor?

Dark web, genel ağa erişmek için kullanılan internet tarayıcılarının erişmesinin mümkün olmadığı sitelerin bulunduğu alanı tanımlıyor.

İpek Yolu sitesinin kurucusu Ross Ulbricht, 2015 yılında ömür boyu hapis cezası aldı.

James Zhong, 4 Kasım’daki duruşmada suçunu kabul etti. Bilgisayar korsanı 20 yıla kadar ceza alabilir.

Avukat Damian Williams polisin kripto para takip teknikleri ile Bitcoin’in yerini tespit edebildiğini kaydetti.

Williams, 10 yıllık sürede kayıp Bitcoin’in 3.3 milyar dolarlık bir gizeme ulaştığını söyledi.

Bir sene önce yapıldığında bu operasyon tarihteki en büyük Bitcoin yakalamasıydı ancak kamuoyuna duyurulmadığı sürede, bu rekor kırıldı. Şubat ayında 4 milyar dolardan fazla değerde bir kripto baskın daha yapıldı.