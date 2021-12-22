33 kilo verdi, bambaşka biri oldu!

İzmir'de özel bir okulda İngilizce Öğretmeni olarak görev yapan 1 çocuk annesi Ruhsar Tümay Gürz'ün başı, hayatının pek çok döneminde kilolarıyla dertteydi. Pandemi nedeniyle evde kaldığı dönemde ise 110 kiloya kadar çıktı. Kilo vermek için diyet ve spor yapan Gürz, bir türlü kilo veremedi. Fiziksel görüntüsünden duyduğu rahatsızlığa bir de sağlık problemleri eklenen genç kadının 'artık yeter' dediği nokta ise asansör olmadığı için evine merdivenlerden yürüyerek çıkarken yaşadığı yorgunluk ve kalbinde hissettiği sıkışma oldu.
'KISIR DÖNGÜYE GİRMİŞTİM'
Kilolu olduğu dönemde her ne yaparsa yapsın çok çabuk yorulduğunu anlatan Gürz, "Sürekli tatlı yeme isteği duyuyordum. Yedikçe kilo alıyordum. Kilo aldıkça da stresli hissediyordum. Bir oğlum var. Evde ona yetişmeye çalışmak ve okulda öğretmenlik yapmak beni çok yoruyordu. Yoruldukça daha fazla uyuyordum. Tam bir kısır döngüye girmiştim. Asansör olmadığından evime merdivenlerden çıkarken kalbimin sıkışmaya başladığını hissettiğimde ise bu gidişata son vermek gerektiğini anladım çünkü çok sevdiğim bir oğlum vardı, onu düşündüm. Tüp mide ameliyatı olmaya karar verdim" dedi.
'TÜM KURALLARA UYDUM'
Gürz, "Ameliyattan sonra ağrı yaşamadım. Sonrasında uymam gereken kurallar olduğunu biliyordum. Yediklerime çok dikkat ettim, yürüyüşlerimi aksatmadım. Gün geçtikçe küçüldüğümü hissettim. Artık giyemediğim giysileri giyebiliyorum. Merdiven çıkarken herkes kadar yoruluyorum, kalbim sıkışmıyor. Aradan 4 ay geçti ve 33 kilo verdim. Aynaya baktığımda diğer yarımın gittiğini hissediyorum bu beni çok mutlu ediyor. Artık yorulmuyorum, daha dinç uyanıyorum. Uykum düzene girdi. Beni en çok mutlu eden ise oğluma ve öğrencilerime yorulmadan vakit ayırabilmek. Oğlumla bisiklete binmek ise çok keyifli. Şimdiki hedefim ise 65 kiloya düşmek. Emin adımlarla hedefime ilerliyorum" ifadelerini kullandı.
'OBEZİTE ÖNLENEBİLİR BİR HASTALIK'
Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Varlık Erol, "Hastamız bize başvurduğunda yapılan kontrollerde vücut kitle indeksinin 40'ın üzerinde olduğunu gördük. Gerçekleştirdiğimiz sleeve gastrektomi ameliyatı ile midesinin önemli bir kısmını aldık. Şu an aradan 4 ay geçti, hastamız 33 kilo verdi ve vermeye de devam edecek" dedi.
Tüp mide ameliyatının insan anatomisine saygılı bir ameliyat olduğunu dile getiren Doç. Dr. Erol, "Organların fonksiyonlarına herhangi bir zarar vermiyor. Hasta da uyum sağladığı sürece başarılı sonuçlar alıyoruz. Obezite başlı başına bir hastalık aslında ancak şeker, tansiyon, kalp damar rahatsızlıkları ve uyku apnesi gibi bir çok hastalığın da sebebi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre önlenebilir hastalıklar arasında sigaradan sonra 2. sırada. Obezitenin en etkili tedavi yöntemi ise cerrahi. Bu nedenle hastalarımıza öneriyoruz" diye konuştu.
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