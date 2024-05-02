32/1 trafik cezası nedir? 32/1 trafik cezası ne kadar, kaç TL 2024?

Bir sürücünün trafik kurallarına uymaması durumunda ortaya istenmeyen durumlar çıkar. Sürücünün ehliyetine el koymaya kadar giden süreçlerde birçok can ve mal kaybı meydana gelir. Bunların önlenmesi adına çeşitli kurallar çıkarılmıştır. Karayolları Trafik Kanunu’nca belirlenen nedenlerle ceza konusu olan kodlardan biri de 32/1 nolu trafik maddesidir. Peki 32/1 trafik cezası ne kadar ve konusu ne? Detayları yazının devamında bulabilirsiniz…

32/1 TRAFİK CEZASI NEDİR?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 32/1 trafik cezası olarak geçen bu maddesinin ihlali durumunda ceza olmaması için araç sahibinin aracın; renk değişimi, tüp taktırılması, motor değişimi ve benzeri değişimlerini mutlaka ilgili yerlere başvurarak bildirmesi gerekir. Bu değişiklerin araç tescil belgesine işlenmesi önemli bir zorunluluktur.

Birçok kullanıcı internette “ 32/1 trafik cezası nedir ?” sorusunun yanıtını araştırır. Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan değişikliklerin bildirilmesi gerekir. Bu değişikliklerin 30 gün içerisinde ilgili merciilere bildirilmemesi durumlarında cezai yaptırım uygulanır. 30 gün içinde söz konusu değişikliklerin araç tescil belgesine işletilmesi gerekmektedir.

Söz konusu hükme uymayan araç sahiplerine para cezası yaptırımı uygulanır. Bunun yanı sıra araç üzerinde yapılan her değişimin Araç Tescil Belgesi’ne işletildiği zamana dek ara trafikten men edilir. Bu noktada aracın tescil belgesine işlenmesinin sağlanması için “Geçici Olarak Trafiğe Çıkış İzin Belgesi” sunulur. Söz konusu durum için ise 7 iş gününe dek izin verilir. Bu sürenin sonunda gerekli değişikliği işletmeyen araçlara trafikten men edilme cezası verilir.

Peki 32/1 trafik cezası kaç TL ? Aracınızda yaptığınız değişikliği araç ruhsatına kesinlikle işletmeniz gerekir. Bunu yapmamanız durumunda Trafik Kanunu 32/1 maddesine göre para cezası almanız ve adresinize tebligat gelmesi söz konusu olur. Söz konusu ihmalin karşılığında sizden talep edilen miktar, 2024 yılı itibarıyla 690 TL olmuştur. Erken ödeme indiriminden yararlandığınızda ise ödeyeceğiniz tutar 517,50 TL’dir. Kişilere bildirimi yapılan cezaların 15 gün erken ödenmesi durumunda %25 indirim uygulanır.

32/1 KODLU CEZANIN PUANI KAÇTIR?

Tüm ceza kodlarında olduğu gibi 32/1 kodlu cezanın da bir puanı vardır. Emniyet Genel Müdürlüğü, bu cezanın puanını 10 olarak duyurmuştur. Ceza puanı, dikkat edilmediği durumlarda kişilerin ehliyetine el konulmasına neden olabilir.

2024 32/1 TRAFİK CEZASI İTİRAZI NASIL YAPILIR?

32/1 trafik cezası 2024 yılı itibarıyla belirlenen tutarda idari para olarak talep edilir. Bazı kişiler, gelen tebligattaki ceza ile ilgili olmadıklarını düşünebilir. Böyle durumlarda ise Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi ile birlikte Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuru yapılması tavsiye edilir. Sizin de böyle bir ihtiyacınız varsa bulunduğunuz bölgredeki adliyeden Ceza Mahkemeleri Ön Büro’yu sorabilir ve buraya başvuru yapabilirsiniz. Aynı şekilde avukatınıza vekalet vererek itiraz etmeyi de tercih edebilirsiniz.