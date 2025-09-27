Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Sinema 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalinde ödüller sahiplerini buldu - Güncel Haberler

        32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalinde ödüller sahiplerini buldu

        32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Adana'daki kapanış gecesinde büyük ödül ve oyunculuk ödülleri açıklandı. Festival, ödüllerin açıklanmasıyla tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 23:12 Güncelleme: 27.09.2025 - 23:28
        Altın Koza Ödülleri sahiplerini buldu
        Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine katılan sanatçılar, kırmızı halıda yürüdükten sonra alana geçti.

        Sunuculuğunu Oylum Talu ve Yekta Kopan'ın yaptığı törende, bu yıl vefat eden Türk sinemasının önemli isimleri anıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, daha sonra yaptığı açılış konuşmasında, festivalin "Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur" temasıyla yapıldığını söyledi.

        Sinemanın sadece bir sanat olmadığını belirten Geçer, "Sinema, dünyanın acılarına tanıklık eder, adalet yarışına, barış hukukuna güç katar. Bu yüzden Gazze'de yaşanan insanlık dramını, ülkemizdeki orman yangınlarını görmezden gelemezdik. Sinema bu gerçekleri görünür kılar, bizi düşündürür, değiştirmeye çağırır. Ödüller yalnızca filmlere değil, emeğiyle, sözüyle, derdiyle sinemaya yön verenlere verilen bir selamdır. Yeni kuşakların cesaretle kendi hikayelerini anlatmaları için bir teşvik, bir mirastır." diye konuştu.

        Festivalin Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar da festivalin istedikleri gibi güzel geçtiğini kaydetti.

        Açılış konuşmalarının ardından 10 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın ödülleri sahiplerine verildi.

        Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri

        En İyi Film Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Pelin Esmer

        Adana İzleyici Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Pelin Esmer

        Yılmaz Güney Ödülü: "Ev" - Orhan Eskiköy

        Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü: "Gündüz Apollon Gece Athena" - Emine Yıldırım

        En İyi Yönetmen Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Pelin Esmer

        En İyi Senaryo Ödülü: "Perde" - Özkan Çelik ve Cen Zeynel Kılıç

        En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: "Buradayım, İyiyim" - Bige Ünal ve "Perde" - Tülin Özen

        En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: "Uçan Köfteci" - Nazmi Kırık

        En İyi Müzik Ödülü: "Gündüz Apollon Gece Athena" - Barış Diri

        En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Barbu Balasoiu

        En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Elif Taşçıoğlu

        Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü: "Ev" - Erhan Örs

        Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: "Uçan Köfteci" - Aslı Işık ve "Perde" - Duygu Karaca

        Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: "Perde" - Bedir Bedir

        Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Merve Asya Özgür

        Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: "Cinema Jazireh" - Mazlum Sümer

        Film Yönetmenleri Derneği (Film-Yön) En İyi Yönetmen Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Pelin Esmer

        Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: "O Da Bir Şey Mi" - Pelin Esmer

        Törende ayrıca Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması'nın kazananlarına da ödülleri verildi.

        Etkinliğin sonunda ödül alanlar ile ödülleri takdim edenler hatıra fotoğraf çektirdi.

