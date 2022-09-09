Akbank Caz Festivali bu yıl 24 Eylül - 9 Ekim Ekim tarihleri arasında 22 farklı mekanda, dünya ve Türk caz sahnesinden 120'nin üzerinde sanatçının birbirinden özel performansına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Akbank Caz Festivali, cazın farklı ritimlerini ve renklerini içeren zengin programı ile 32. kez cazseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Bu yıl 24 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 32. Akbank Caz Festivali'nde; caz müziğinin önemli temsilcilerinden Abdullah Ibrahim, Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola, Ravi Coltrane ve Oded Tzur Quartet gibi isimler sahne alacak.

Akbank Caz Festivali; bu sonbaharı caz müziği ile farklı müzik türlerinin bir araya geldiği bir seçki ile şehrin farklı noktalarında karşılayacak. Festival; 120'den fazla müzisyenle 22 ayrı mekanda 32 konser, 3 söyleşi, 3 çocuk atölyesi, teras konserleri ve dans etkinlikleriyle gerçekleşecek.

Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen 32. Akbank Caz Festivali'nde açılış; 24 Eylül'de Alp Ersönmez'in Cereyanlı projesi kapsamında Barış Doğukan Yazıcı, Çağrı Sertel, Duru Tuna ve Kuzey Yılmaz'ın oluşturduğu ekiple Müze Gazhane'de gerçekleşecek.