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Haberler Sağlık 31 Ocak korona tablosu vaka sayısı 2022 AÇIKLANDI! Son dakika: Pazartesi bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayıları

31 Ocak korona tablosu vaka sayısı 2022 açıklandı! Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayıları

Corona tablosu 31 Ocak 2022 Pazartesi günü araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Tüm dünyada etkileri hala devam eden salgında koronavirüs vaka sayıları endişe verici düzeyde devam ediyor. Peki, 31 Ocak korona tablosu vaka sayısı kaç? İşte son dakika bugünkü koronavirüs tablosu ve korona vaka sayısı...

31.01.2022 - 19:11 | Güncelleme: ABONE OL
31 Ocak korona tablosu vaka sayısı 2022 AÇIKLANDI! Son dakika: Pazartesi bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tüm dünyayı paniğe sürükleyen omicron varyantından Türkiye'de de tespit edildiğini açıklaması üzerine vatandaşların gözleri güncel koronavirüs tablosuna çevrildi. Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinde yayınlayıp Twitter hesabından da paylaşıyor.

31 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Türkiye'de son 24 saatte 435 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti.

30 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 428 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 88 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 435 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti.

"HASTALIK HAFİF SEYREDİYOR!"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından korona vaka sayıları ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın. Salgın halen gündem olmaya devam etse de, kısa süre zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü ise asla unutmayın." ifadelerini kullandı.

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