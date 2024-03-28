31 Mart Yerel Seçim: Belediye Meclisi, İl Genel Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisi nedir, üyeleri nasıl seçiliyor?

İLÇE BELEDİYE MECLİSİ NEDİR, ÜYELERİ NASIL SEÇİLİYOR?

Hem büyükşehirlerde hem de diğer illerde ilçe belediyelerinin meclisleri için de oylama yapılıyor.

Büyükşehir olmayan illerde, o ilin merkezi bir merkez ilçesi olduğu için il genelini temsil eden bir yapı değil, yalnızca merkez ilçesini temsil eden bir yapı.

Bu meclisin görev ve yetkileri arasında

Belediyenin imar planlarını görüşmek,

Bütçeyi kabul etmek,

Borçlanmaya karar vermek,

Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını,

Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek,

Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,

Belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek yer alıyor.