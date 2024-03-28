Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 31 Mart Yerel Seçim: Belediye Meclisi, İl Genel Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisi nedir, üyeleri nasıl seçiliyor?

        31 Mart Yerel Seçim: Belediye Meclisi, İl Genel Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisi nedir, üyeleri nasıl seçiliyor?

        Türkiye 31 Mart seçim maratonu devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi kapsamında, seçim süreci, oy kullanma ve oyların sayılmasına ilişkin merak edilenler var. Belediye meclis üyeleri, vatandaşların oylarıyla göreve gelecek. Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinde vatandaşlar, belediye meclisi için oy kullanacak. Peki Belediye Meclisi, İl Genel Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisi nedir, üyeleri nasıl seçiliyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 11:50 Güncelleme: 28.03.2024 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Pazar günü yapılacak yerel seçimde vatandaşlar yaşadıkları illerde yerel yöneticilerini belirleyecek. Belediye Meclisi, İl Genel Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin nasıl seçildiği merak konusu oluyor. Her 5 yılda bir yapılan yerel seçimler için YSK seçim takvimini duyurdu. Peki Belediye Meclisi, İl Genel Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisi nedir, üyeleri nasıl seçiliyor?

        • 2

          İLÇE BELEDİYE MECLİSİ NEDİR, ÜYELERİ NASIL SEÇİLİYOR?

          Hem büyükşehirlerde hem de diğer illerde ilçe belediyelerinin meclisleri için de oylama yapılıyor.

          Büyükşehir olmayan illerde, o ilin merkezi bir merkez ilçesi olduğu için il genelini temsil eden bir yapı değil, yalnızca merkez ilçesini temsil eden bir yapı.

          Bu meclisin görev ve yetkileri arasında

          Belediyenin imar planlarını görüşmek,

          Bütçeyi kabul etmek,

          Borçlanmaya karar vermek,

          Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını,

          Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek,

          Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,

          Belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek yer alıyor.

        • 3

          Bu meclislerin üyeleri, TBMM seçimlerine göre daha karmaşık bir yolla yapılıyor. Üstelik TBMM’dekinden daha farklı uygulanan bir baraj sistemi de var.

          Öncelikle, ilçe meclislerinin üye sayıları nüfuslarına göre belirleniyor.

          İlçe belediye başkanlığı seçimini kazanan kişiye de bu meclise kendi istediği üyeleri sokması için bir kontenjan ayrılıyor.

          Önce kontenjan üyeleri meclise girerken, geri kalan üyeler ise partilerin oylarına göre paylaşılıyor.

          Fakat meclis üyelerini paylaştırılmadan önce tüm partilerin ve bağımsız adayların aldığı oydan yüzde 10 çıkarılıyor.

        • 4

          Bu nedenle yüzde 10’un altında oy alan partiler veya bağımsız adaylar ilçe meclisinde temsil edilemiyor.

          Genel seçimlerde baraj uygulaması 2022’deki bir yasal değişiklikle yüzde 7’ye çekilse de bu ilçe belediye meclisleri için değiştirilmedi.

          Yüzde 10 çıkarıldıktan sonra d’Hont sistemi uygulanıyor.

          Genel seçimlerden farklı olarak, belediye meclisindeki d’Hont sisteminde önce yüzde 10’luk oy silinip onun üzerinden hesaplama yapıldığı için en büyük parti diğerlerine kıyasla daha fazla temsilci çıkarıyor.

          BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ NEDİR, ÜYELERİ NASIL SEÇİLİYOR?

          Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yetkileri arasında büyükşehir bütçesinin kabulü, ilçe belediyelerinin bütçelerinin kabul edilmesi ve gerektiği taktirde değiştirilerek kabul edilmesi, ilçe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararların gelişinden itibaren 3 ay içinde nazım imar planına uygun olduğu hususunda incelemek veya değiştirerek kabul etmek ve büyükşehir belediyesi örgüt birimlerinin kurulması, kaldırılması ve birleştirilmesine karar vermek yer alıyor.

          Büyükşehir Belediye Meclisi, büyükşehirlerdeki ilçelerin belediye başkanları ve bazı meclis üyelerinden belirleniyor.

          Her bir ilçe belediye meclisi üye sayısının beşte biri kadar temsilciyi, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderebiliyor. Beşe bölününce tam sayı çıkmadığı durumda bu sayı bir alt sayıya yuvarlanıyor.

          İL ÖZEL İDARESİ VE İL GENEL MECLİSİ NEDİR?

          İl özel idaresi, il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliği.

          Valinin başkanlık ettiği il özel idaresinin karar organı il genel meclisi ve bu meclisin üyeleri seçimle belirleniyor.

          İl özel idaresinin yürütme organı olan il encümeni ise il genel meclisi tarafından her yıl seçiliyor.

        • 5

          İl Genel Meclisi'nin diğer görev ve etkileri arasında;

          İl özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak,

          Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek,

          İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak,

          İl özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek gibi maddeler yer alıyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi!
        Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi!
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Yeni aşk
        Yeni aşk
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız
        Habertürk Anasayfa