30 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de yarın 57 milyon 58 bin 636 seçmen, yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidecek. Seçmen, kurulacak 194 bin 390 sandıkta, belediye başkanları, il genel meclisi, meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerini seçecek. Bu seçimde 28 milyon 929 bin 732 olan kadın seçmenlerin sayısı yüzde 1.4 ile erkek seçmenlerden fazla. 800 bin 828 kişi ile kadınlar erkekleri geçmiş durumda.
1 MİLYON 156 BİN KİŞİ İLK OYUNU VERECEK
Bu yerel seçimlerde 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin kişi, ilk kez oy kullanacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, seçimlerde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen 53 bin 99 Suriyeli de sandık başına gidebilecek.
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun gereği, 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı, seçme hakkına sahip. Seçmen listeleri oluşturulurken vatandaşlar nüfus kütüğünde yazılı bulunan doğduğu ay ve güne göre işleme tabi tutuluyor. Seçmen listeleri hazırlanırken 18 yaşın doldurulmuş olması hesabında, seçim günü (o gün dahil) esas alınıyor. Buna göre, 31 Mart'ta yapılacak seçimde, 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin seçmen de ilk kez sandığa gidecek.
YSK tarafından, kesinleşen seçmen listeleri 23 Mart itibarıyla yeniden gözden geçirildi. Süreçte askere giden, kısıtlılar, vefat eden veya Türk vatandaşlığından çıkarılanlar tespit edilerek Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce sandık seçmen listelerine bu kişilerle ilgili "oy kullanamaz" şerhi düşüldü. YSK Başkanı Sadi Güven, bu durumdaki seçmen sayısının 146 bin 669 olduğunu açıklamıştı.
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