2021-2022 Süper Lig sezonunda son haftalara yaklaşıldıkça heyecan gittikçe artıyor. İşte bu hafta oynanan zorlu maçlar sırasında merakla araştırılan Süper Lig'de son puan durumu...

SÜPER LİG 31. HAFTA PROGRAMI

2 Nisan Cumartesi:

13.30 GZT Giresunspor 2-2 Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Altay 1-2 Fraport TAV Antalyaspor (Alsancak Mustafa Denizli Stadı)

16.00 Yukatel Kayserispor 0-4 Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Galatasaray 2-0 Vavacars Fatih Karagümrük (Nef)

3 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa 2-1 Gaziantep (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor 3-0 Göztepe (Medaş Konya Büyükşehir Stadı)

16.00 Aytemiz Alanyaspor 2-1 Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları Stadı)

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

4 Nisan Pazartesi:

20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay Stadı)

SÜPER LİG 31. HAFTA PUAN DURUMU (3 NİSAM)