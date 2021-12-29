31 Aralık’ta bankalar açık mı, yarım gün mü? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta bankalar kaça kadar açık?

Yılbaşı banka çalışma saatleri merakla araştırılıyor. Peki, 31 Aralık'ta bankalar çalışıyor mu? Bilindiği üzere 1 Ocak yılbaşı resmi tatil ancak bu sene 1 Ocak Cumartesi gününe denk geldiği için pek çok iş yeri zaten tatil olacak. İşte merak edilen sorunun cevabı ve yılbaşı banka çalışma saatleri...

31 ARALIK’TA BANKALAR AÇIK MI?

31 Aralık’ta bankalar açık olacak. 31 Aralık Perşembe günü resmi tatil değil, resmi kurum ve kuruluşlar bu tarihte çalışmaya devam edecekler.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.