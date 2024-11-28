31 Aralık tatil mi olacak sorusuna alacakları cevaba göre tatillerini planlayacak olan vatandaşlar, buna göre harekete geçecek. Çalışan vatandaşlar ise yılbaşı tatilinin kaç gün olduğunu sorguluyor. Peki 31 Aralık tatil mi, 1 Ocak yılbaşı tatili hangi güne denk geliyor?