31 Aralık tatil mi, yarım gün mü, hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili ne zaman ve kaç gün sürecek?
Yeni yıl için geri sayım başladı. Yılbaşı, Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye denmektedir. Bu yüzden 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gecede yeni yıl, tüm dünyada coşkuyla kutlanıyor. Yönetmeliğe göre yılbaşı öncesi tatil 31 Aralık resmi tatil değil. Bu noktada 31 Aralık günü okullar, devlet daireleri ve iş yerlerinin çalışma durumu merak ediliyor. Peki 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü, hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili ne zaman ve kaç gün sürecek?
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31 Aralık tatil mi olacak sorusuna alacakları cevaba göre tatillerini planlayacak olan vatandaşlar, buna göre harekete geçecek. Çalışan vatandaşlar ise yılbaşı tatilinin kaç gün olduğunu sorguluyor. Peki 31 Aralık tatil mi, 1 Ocak yılbaşı tatili hangi güne denk geliyor?
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YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN, 31 ARALIK TATİL Mİ?
2025 resmi tatiller takvimine göre; 31 Aralık Salı tatil değil ancak 1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil.
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YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
31 Aralık 2024 tarihinde kutlanan yılbaşı bu sene Salı gününe denk geliyor.
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2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak Çarşamba
Ramazan Bayramı: 30 Mart - 1 Nisan Pazar - Salı (29 Mart arife)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Çarşamba
İşçi Bayramı: 1 Mayıs Perşembe
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı: 6 - 9 Haziran Cuma - Pazartesi (5 Haziran arife)
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Çarşamba (28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tüm gün)