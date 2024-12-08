31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşı tatili kaç gün sürecek?
Yeni yıl heyecanı başlarken 31 Aralık tatil mi merak ediliyor. 1 Ocak yılbaşı gününden bir gün önceki 31 Aralık'ta kamu kurum ve kuruluşlarında tam gün mesai çalışılır. Ancak bu durum her kurumda farklılık gösterebilir. Resmi tatil günlerinde ise kamu kurum ve kuruluşları tatil olur. Yılbaşı tatil planı yapmak isteyenler 31 Aralık 1- Ocak tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşı tatili kaç gün sürecek, hangi güne denk geliyor?
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Yılbaşı tatili için geri sayım başladı. Yeni yılın gelmesiyle hem çalışanlar hem de ebeveynler 1 Ocak Pazartesi'nin tatil olarak kabul edilip edilmediğini merak ediyor. Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren yılbaşı tatil tarihleri belirlendi. Peki, 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşı tatili kaç gün sürecek?
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YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN, 31 ARALIK TATİL Mİ?
2025 resmi tatiller takvimine göre; 31 Aralık Salı tatil değil ancak 1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil.
YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
31 Aralık 2024 tarihinde kutlanan yılbaşı bu sene Salı gününe denk geliyor.
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1 OCAK 2024 HANGİ GÜN?
Bu yıl 31 Aralık tarihi salı gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü yani 1 Ocak ise çarşamba olacak.
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2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak Çarşamba
Ramazan Bayramı: 30 Mart - 1 Nisan Pazar - Salı (29 Mart arife)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Çarşamba
İşçi Bayramı: 1 Mayıs Perşembe
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı: 6 - 9 Haziran Cuma - Pazartesi (5 Haziran arife)
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Çarşamba (28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tüm gün)