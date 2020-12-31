Bugün eczaneler açık mı? 31 Aralık Eczaneler saat kaçta kapanıyor? Yılbaşı nedeniyle yarın birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Öte yandan saat 21.00'den itibaren tüm yurtta sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Bu nedenle bugün eczanelerden ilaç almak isteyenler bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Peki, bugün eczaneler saat kaça kadar açık? İşte, merak edilen soruların cevabı...

ECZANELER BUGÜN AÇIK MI?

Eczaneler 31 Aralık Perşembe günü yani bugün açıklar. Ancak yarın 1 Ocak Cumartesi günü resmi tatil olduğu için sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.

Bununla birlikte hafta içi her gün olduğu gibi bugün de eczaneler saat 19.00'a kadar açık olacak.