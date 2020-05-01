Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hakkari Şemdinli’de, hudut birliklerimizce yasa dışı geçiş teşebbüsüne yapılan müdahalede, 31 adet pompalı tüfek, 17 adet kuru sıkı tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi" denildi.

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