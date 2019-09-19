Güney Kore'de filmlere konu olan azılı seri katilin kimliği 30 yıldan sonra tespit edildi.

Yıllar süren araştırmadan sonra Kore polisi "Hwaseong Cinayetleri" davasında ilerleme kaydedebildi. Bildirilene göre cinayetlerin baş şüphelisinin başka bir cinayet ve tecavüz suçundan dolayı hali hazırda hapiste olan 50 yaşında bir adam olduğu anlaşıldı.

Katil, Hwaseong'taki 14 ve 71 yaşları arasındaki 10 kadının tecavüz ve cinayetinden sorumlu tutuluyor.

Yetkililer, geçtiğimiz günlerde 2 kadın kurbanın üzerinden alınan yabancı DNA örnekleriyle katili tespit etmeyi başardıklarını bildirdiler. Katilin isminin henüz açıklanmamış olmasıyla beraber gelecek günlerde daha fazla bilgi verileceği söyleniyor.