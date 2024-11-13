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        Haberler Gündem Güncel 30 yaşındaki Muhammet'in feci ölümü | Son dakika haberleri

        30 yaşındaki Muhammet'in feci ölümü

        İstanbul Sarıyer'de yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki duvardan düşen Muhammet Tutçu hayatını kaybetti. 30 yaşındaki Tutçu'nun yaklaşık 3 yıl önce anne ve babasını 1 ay arayla koronavirüsten kaybettiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 14:10 Güncelleme: 13.11.2024 - 14:10
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        30 yaşındaki Muhammet'in feci ölümü
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        Sarıyer'de, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bir sokakta dün saat 23.00 sıralarında bir genci yerde kanlar içerisinde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kısa sürede olay yerine ulaşan ekip, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, ölen kişinin 30 yaşındaki Muhammet Tutçu olduğunu ve yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştüğünü tespit etti.

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        3 YIL ÖNCE ANNE VE BABASINI KORONAVİRÜSTEN KAYBETMİŞ

        Gencin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Muhammet Tutçu'nun yaklaşık 3 yıl önce anne ve babasını koronavirüs salgınında yaklaşık bir ay arayla kaybettiği ortaya çıktı.

        Olayla ilgili konuşan mahalle sakini "Anne ve babası birkaç sene önce koronavirüs zamanında ölmüş. Annesini çok seviyormuş. Ben geldiğimde burayı temiz temizliyorlardı. İyi bir insandı." dedi.

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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        #İstanbul Sarıyer
        #ölüm
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