30 yaşındaki Muhammet'in feci ölümü

Sarıyer'de, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bir sokakta dün saat 23.00 sıralarında bir genci yerde kanlar içerisinde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine ulaşan ekip, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, ölen kişinin 30 yaşındaki Muhammet Tutçu olduğunu ve yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştüğünü tespit etti.

REKLAM 3 YIL ÖNCE ANNE VE BABASINI KORONAVİRÜSTEN KAYBETMİŞ Gencin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Muhammet Tutçu'nun yaklaşık 3 yıl önce anne ve babasını koronavirüs salgınında yaklaşık bir ay arayla kaybettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili konuşan mahalle sakini "Anne ve babası birkaç sene önce koronavirüs zamanında ölmüş. Annesini çok seviyormuş. Ben geldiğimde burayı temiz temizliyorlardı. İyi bir insandı." dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.