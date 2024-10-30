İngiliz Heat Dergisi her yıl olduğu gibi bu yıl da İngiltere'deki 30 yaş altı en zengin ünlüler listesini yayınladı. Listenin zirvesinde 29 yaşındaki Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa ile 30 yaşındaki Harry Styles yer aldı. Bu, Styles'ın üçüncü kez aynı listede zirveye çıkışı oldu. İşte en zengin İngiliz ünlüler ve toplam servetleri...

10. Asa Butterfield (27 yaşında) – 10.7 milyon sterlin

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9. Sam Fender (30 yaşında) – 13.1 milyon sterlin

8. Jorja Smith (27 yaşında) – 13.7 milyon sterlin

7. Dave (26 yaşında) – 13.9 milyon sterlin

6. Sophie Turner (28 yaşında) - 18.5 milyon sterlin: REKLAM Game of Thrones dizisiyle ünlenen 28 yaşındaki oyuncu Sophie Turner'ın serveti 22 milyon sterlin 5. Millie Bobby Brown (20 yaşında) – 22 milyon sterlin 4. Lewis Capaldi (28 yaşında) – 30.4 milyon sterlin 3. Tom Holland (28 yaşında) – 30.6 milyon sterlin One Direction grubuyla ünlenen Harry Styles, 2017'den bu yana kariyerine tek başına devam ediyor 2. Dua Lipa (29 yaşında) – 104 milyon sterlin

1. Harry Styles (30 yaşında) – 200 milyon sterlin