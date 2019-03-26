Geçen ay çıkartılan torba kanunla, 1 Şubat – 30 Nisan 2019 tarihleri arasında yeni işe alınacak işçiler için ücret ve prim desteği öngörüldü. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),konuyla ilgili genelge yayımlayarak, desteğin nasıl uygulanacağına açıklık getirdi.

Ücret ve prim desteğinden yararlanabilmek için işçinin 1 Şubat – 30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınmış; Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) kayıtlı işsiz ve son 3 aylık dönemde sigortalı olarak 10 günden fazla çalışmamış olması gerekiyor. Destekten yararlanacak işverenin, 2018 yılında SGK’ya en az sayıda bildirim yapılan aydaki işçi sayısına ilave olarak işçi alması, işe alındıkları tarihten itibaren işçiyi en az 9 ay çalıştırması, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermesi gerekiyor.

ÜÇ AYLIK ÜCRET FONDAN

Mevcut işçilere ilave olarak 1 Şubat – 30 Nisan döneminde işe alınacak işçiyi asgari ücretle çalıştıran işverenin cebinden, üç ay boyunca tek kuruş çıkmayacak. Bu işçiler için İşsizlik Sigortası Fonu’ndan üç ay süreyle ayda 2 bin 20 lira ücret desteği sağlanacak.

Asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti aylık 3.006 TL düzeyinde. 2 bin 20 lira tutarındaki net ücret desteğinin yanı sıra işveren 831.48 liralık işçi ve işveren priminden kurtulacak. Bu işçilerin ücretlerinden 134 TL gelir vergisi ve 19 TL damga vergisi de alınmayacak.

ÜÇ AY SONRA DA PRİM TEŞVİKİ DEVAM EDECEK

Geçen yıl çıkartılan kanunla 1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için, ilave istihdam teşviki uygulanıyor. Bu işçilerin asgari ücrete kadar olan ücretlerinden prim ve vergi alınmıyor.

İşverenler, şubat – nisan aylarında işe alınan işçiler için, üç aylık sürenin sonunda prim teşviki ve vergi muafiyetinden yararlanmaya devam edebilecek. Bu kapsamda aylık 985 lira vergi ve prim teşviki alacaklar.

YENİ KURULAN ŞİRKETLER YARARLANAMAYACAK

Ücret desteğinden, 2019 yılında kurulan şirketler ile daha önce kurulmuş olmakla birlikte 2018 yılında hiç işçi çalıştırmamış şirketler yararlanamayacak. Ücret desteğinden yararlanabilmek için şirketin daha önce kurulmuş ve 2018 yılında sigortalı olarak işçi çalıştırmış olması gerekiyor. Ancak, yeni kurulmuş şirketler prim teşviki ve vergi muafiyetinden yararlanabilecekler.

İŞÇİ SAYISI NASIL BELİRLENECEK?

Ücret ve prim desteğinden yararlandırılacak işçi sayısı belirlenirken, 2018 yılında bildirilen en az işçi sayısı esas alınacak. Örneğin, 2018 yılı mayıs ayında 3 işçi, diğer aylarda 5 işçi çalıştıran bir işverenin, bu yıl 1 Şubat – 30 Nisan arasında yeni işçi alması yeterli olmayacak. Yeni işçilerle birlikte toplam işçi sayısının 2018 mayıs ayındaki 3 işçiden fazla olması gerekecek. Bu yıl beyan edilecek işçi sayısı 3’ün üzerinde olduğu takdirde yeni işçilerin tamamı için ücret ve prim desteği sağlanacak.

DOKUZ AY ÇALIŞTIRMAK ZORUNLU

Üç ay boyunca ödenecek aylık 2 bin 20 lira tutarındaki ücret ile prim desteğinden yararlanan işverenin, şubat – nisan döneminde işe aldığı yeni işçiyi 6 ay daha çalıştırması gerekiyor. , Haklı bir neden olmadan işçinin 6 ay dolmadan işten atılması durumunda, verilmiş olan ücret ve prim desteği geri alınacak. Buna karşılık, işverenin işçiyi, kendisine ait başka bir işyerine nakletmesi sorun teşkil etmeyecek.

PRİM TEŞVİKİ 12-18 AY SÜRECEK

Prim teşvikinden yararlanma süresi her bir işçi için normalde 12 ay olarak uygulanıyor. Fakat, işe alınan işçinin 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya İŞKUR’a kayıtlı engelli olması durumunda destek süresi 18 aya çıkıyor.

Prim teşvikleri, 1 Şubat- 30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan işçiler için de üç aylık dönemin sonunda, kalan süreler için uygulanacak. Örneğin, 24 yaşında bir genci işe alan işveren, üç aylık ücret desteğinin ardından 15 ay süreyle prim desteğinden yararlanacak.

İŞSİZ OLMASI ŞART

Ücret ve prim desteğinden yararlanabilmek için, işçinin işe alındığı tarihten önceki üç ayda 10 günden fazla sigortalı çalışmamış ve İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması gerekiyor. Teşvikten sadece özel sektör işverenleri yararlanabiliyor. Teşvikten yararlanacak işverenin sigorta ve işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekiyor. Ancak, borçlarını yapılandırmış olanlar, yapılandırma yükümlülüklerini yerine getirdikleri sürece teşvikten yararlanabiliyorlar.