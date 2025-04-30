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        Haberler Bilgi Gündem 30 Nisan Çarşamba güncel hava durumu: Bugün hava nasıl? İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahminleri açıklandı!

        30 Nisan güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?

        Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, kuzeydoğu ve güneydoğu kesimlerde güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Peki, 30 Nisan Çarşamba bugün hava nasıl? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 01:23 Güncelleme: 30.04.2025 - 01:24
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        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu sorgulamaları başladı. Tahminlere göre, yağışların Muğla çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Peki, 30 Nisan Çarşamba hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        • 2

          METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güneyi, Akdeniz, Orta Karadeniz'in doğusu ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        • 3

          Yağışların Muğla ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

        • 4

          İSTANBUL 7°C, 16°C

          Parçalı ve çok bulutlu.

          İZMİR 9°C, 24°C

          Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

          ANKARA 5°C, 20°C

          Parçalı ve çok bulutlu.

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