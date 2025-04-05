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        Haberler Gündem 3. Sayfa 30 metreden düştü! 14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! | SON DAKİKA HABERLER | SON DAKİKA HABERLERİ! | Son dakika haberleri

        30 metreden düştü! 14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!

        Başkentte apartman boşluğuna düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kahreden olayda T.D. adlı kız öğrencinin 30 metre yükseklikten düştüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 15:58 Güncelleme: 05.04.2025 - 16:04
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        14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
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        Ankara'da yaklaşık 30 metreden apartman boşluğuna düşen lise öğrencisi T.D. (14), yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde, Etimesgut ilçesinde meydana geldi.

        Ailesiyle yaşadıkları daireden çıkan T.D. adlı kız öğrenci, 1'inci kattaki dairelerinin önündeki apartman boşluğuna düştü. Lise öğrencisi olan T.D.'nin evde olmadığını fark eden aile üyeleri, bir süre aradıkları çocuğu, apartmanın eksi 2'nci katında hareketsiz halde buldu.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düştüğü değerlendirilen T.D.'nin bir süredir psikolojik problemleri olduğu öne sürüldü.

        Komşu Hülya Çelik, olaya ilişkin, "Anneanne ile büyük torunu, kızı evde bulamadıklarını ve aradıklarını söyledi. Bir süre haber alamadılar. Sonra ailenin feryatlarını duydum. Kızın cesedini apartman boşluğunda bulmuşlar. Anneannesi sığınağa bakmak için aşağı inince torununu görmüş. Vefat eden kız, lise öğrencisiydi. Binada karşılaştığımızda hal hatır sorar sohbet ederdik. Psikolojik rahatsızlığı olduğu ve ilaç kullandığı söyleniyor. Ufak tefek durumları kafaya takarmış" dedi.

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