30 Mart Türkiye Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden son dakika corona virüse dair son rakamlar geldi. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 10.827 kişiye yükselirken toplam vefat eden vatandaşların sayısı ise 168 olarak kayıtlara geçti. İşte 30 Mart Türkiye günlük koronavirüs tablosu...

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ TABLOSU 30 MART 2020

30 Mart 2020 Koronavirüs tablosu henüz yayınlamadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından corona.cbddo.gov.tr adresi üzerinden öğrenebileceksiniz.

HABERTÜRK CORONA VİRÜS TABLOSU

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