YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sağlığınız konusunda dikkatli olmanız gereken bir haftaya giriyorsunuz sevgili Yengeçler. Kemik ağrılarınız varsa ihmale getirmeyin. Bir an önce doktora görünün. Bunun yanında zorlanma yaşayacağınız bir konu da para konuları… Şöyle ki eğer nafaka, maaş, kira gelirlerinde aksamalar veya gecikmeler olabilir. Bu nedenle para ile ilgili meselelerde daha sakin ve ölçülü hareket etmelisiniz. Kariyerde ise sorumluluklarınız artacak. Patronlarınıza isyan edebilirsiniz. Aşk ve ilişkilerde ise denge yakalamak adına sessiz kalacaksınız. Yalnızlar ise eski birlikteliklerinden haberler alabilir.