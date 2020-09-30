30 Eylül Çarşamba günü Türkiye'de meydana gelen son depremler belli oldu. Biz de sizler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini hazırladık. En son nerede deprem oldu? sorusunun yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....