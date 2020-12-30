Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 2.178.580'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 20.388 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

30 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklanıyor...

29 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Güncel verilere göre, son 24 saatte 180 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte, 22 bin 203 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 37 bin 433'e yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 958 bin 818'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 162 bin 775, vefat sayısı 20 bin 135, ağır hasta sayısı 4 bin 251 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 81 milyon 364 bini, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 776 bini, iyileşenlerin sayısı 57 milyon 484 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 19 milyon 589 bini, Hindistan'da 10 milyon 224 bini, Brezilya'da 7 milyon 486 bini ve Rusya'da 3 milyon 78 bini aştı.

ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Brett Giroir, mutasyona uğrayan Kovid-19 türünün ABD'de de olabileceğini açıkladı.

Almanya'da salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini geçti. Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 348 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 126’ya çıktı.

Belçika'da Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıya onay verilmesinin ardından ilk aşılar yapıldı.

Finlandiya ve Norveç'te Kovid-19'un çabuk yayılan türüne rastlandı.

İngiltere Premier Lig'de bugün oynanması planlanan Everton-Manchester City karşılaşması, konuk ekipte görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkeye Kovid-19 aşılarının bir kısmının Türkiye'den geleceğini belirterek, bu aşıların 10 gün içerisinde KKTC'ye ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

Sırbistan'da yeni yıl kutlamalarına ilişkin organizasyonlar yasaklanırken, kafe ve restoranların 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde yerel saatle 18.00'a kadar hizmet vereceği bildirildi.