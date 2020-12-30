Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta, yüzde 15 olan politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükseltmesinin ardından 10 kuruş dolayında gerileyen dövizlerdeki düşüş, yıl sonu nedeniyle artan kurumsal döviz satışlarının da etkisiyle sürdü.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,436 ve 1,459 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 1.42 artışla 1,459.69 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.46, BIST Mali Endeks yüzde 0.98, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.12 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.3649 lira ve en yüksek 7.3961 lirayı gördükten sonra, 7.37 - 7.38 lira aralığında,

- euro en düşük 9.0310 lira ve en yüksek 9.0914 lirayı gördükten sonra, 9.05 - 9.06 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.9617 lira ve en yüksek 10.0107 lirayı gördükten sonra 9.97 - 9.98 lira aralığında hareket ediyor.

30 ARALIK DÖVİZ HESAPLAMA