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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:

"Büyük zaferin 98'inci yıldönümünde zat-ı alinizi ve rahmetli şehitlerimizi yad ediyoruz. Bize emanet ettiğiniz Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkarmak için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir. Suriye'den Libya'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e, enerjiden terörle mücadeleye kadar elde ettiğimiz kritik başarılar, halkımızın menfaatlerini korumak için gösterdiğimiz çabalardandır. Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de, tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan hakları savunmayı sürdürecek."