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30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Kenan Doğulu, Atiye, Erol Evgin... - Magazin haberleri

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu!

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü yurt genelinde kutlandı. Ünlü şarkıcılar da verdikleri konserlerle bu coşkuya ortak oldu

31.08.2022 - 09:15 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • KENAN DOĞULU

    Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümünü Zafer Yürüyüşü ve Kenan Doğulu konseri ile kutladı. Doğulu, Barbaros Meydanı'na kurulan dev sahnede hem şarkılarıyla hem de sahne performansıyla zaferin 100. yıl dönümü kutlamalarında coşkulu anların yaşanmasını sağladı.

  • Zafer Bayramı konserine "10. Yıl Marşı" ile başlayan Doğulu, alanı dolduran coşkulu kalabalığa yıllarca hafızalardan silinmeyecek bir kutlama yaşattı. Kenan Doğulu, 10. Yıl Marşı'nın ardından Zülfü Livaneli saygı albümü için seslendirdiği "Özgürlük" şarkısını söyledi. Beşiktaş'ta zaferin 100. yılını kutlamak için toplanan binlerce kişi, Kenan Doğulu'nun geniş repertuvarı eşliğinde keyifli bir akşam geçirdi.

    Kenan Doğulu, "100 yıl önce bugün, büyük bir mücadeleyi zafere dönüştürerek tarihin akışını değiştiren Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Zaferin 100. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

  • BENGÜ

    Ünlü şarkıcı Bengü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Maçka Demokrasi Parkı'nda sahne aldı. 

    Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Bengü, "Kızım Zeynep de bu akşam beni ilk kez izleyecek. O yüzden çok heyecanlıyım. Bu akşam birlikte bayrak sallayıp, '10. Yıl Marşı'nı söyleyeceğiz." dedi. 

  • Parkı dolduran binlerce kişinin Zafer Bayramı'nı kutlayarak konsere başlayan Bengü, kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı. Konser sırasında kızı Zeynep'i sahneye alan Bengü, '10. Yıl Marşı'nı kızıyla beraber söyledi.

  • EROL EVGİN

    Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi.

    Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünde "Mustafa Kemal'i Gördüm Düşümde" temalı konseriyle İstanbullularla buluşan Evgin, Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze uzanan dönemi; şarkılar, türküler ve anekdotlar eşliğinde anlattı.

    Erol Evgin'in, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm kahramanlarımızı saygı, sevgi, minnetle anıyoruz." sözleriyle tamamladığı konseri, "10. Yıl Marşı" ile sona erdi.

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