ATİYE

Atiye, İzmir Kirazlı Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları kapsamında Kirazlı'da sahne aldı.

15 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen Zafer Bayramı 100. yıl kutlaması konserinde gerçekleştirilen konsere, son hiti "Dalgana Bak" ile coşkulu bir şekilde açılışı yapan Atiye, "Salla", "Budur", "Ya Habibi", "Mazallah", "Soygun Var" gibi geniş kitlelere ulaşan şarkılarını, dansçılarının da eşlik etmesi ile sahne üstünde büyük bir müzik şölenine çevirdi.

Sahnede davulcusunun doğum gününü de kutlayan Atiye, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını sizlerle kutlamaktan son derece mutluyum." konuşmasından sonra hiç ara vermeden iki saat boyunca sahnede art arda en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Atiye, sahnede müzisyen arkadaşları ve dinleyicileriyle birlikte 10. yıl marşını söyledi.