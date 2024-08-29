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        Haberler Bilgi Yaşam 30 Ağustos hastaneler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu?

        30 Ağustos hastaneler açık mı? 30 Ağustos Cuma hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu?

        30 Ağustos Zafer Bayramı geldi çattı. Bu tarihin resmi tatil olması sebebiyle bazı kurum ve kuruşların çalışma saatleri ediliyor. Sağlık sorunları olan vatandaşlar 30 Ağustos'ta hastaneler ve sağlık ocaklarının çalışma durumunu araştırıyor. Bu noktada ''30 Ağustos hastaneler açık mı 2024?'' sorusu yanıt arıyor. Peki 30 Ağustos hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu, kapalı mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 11:21 Güncelleme: 29.08.2024 - 11:21
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        • 1

          30 Ağustos hastaneler açık mı, çalışıyor mu soruları gündemdeki yerini aldı. Milli bayramlar arasında yer alan Zafer Bayramı’nın gelişiyle birlikte bazı kurum ve kuruluşların çalışma durumu araştırılmaya başlandı. Sağlık kuruluşlarında işi olanlar ise hastanelerin çalışma saatlerine odaklandı. Peki, 30 Ağustos Cuma günü hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler ve aile hekimleri çalışıyor mu, kapalı mı?

        • 2

          29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

          29 Ağustos resmi tatil olarak değerlendirilmiyor. Bu sebeple kurum ve kuruluşlar normal çalışma düzeninde hizmet verecek.

          Peki, 30 Ağustos’ta hastaneler açık mı, saat kaça kadar açık? İşte, hastanelerin çalışma saatleri…

        • 3

          30 AĞUSTOS HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI VE AİLE HEKİMLERİ AÇIK MI?

          Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos mesai gününe denk geldiği için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 1 gün tatil yapacak.

          Buna göre, hastanelerde poliklinikler 30 Ağustos Cuma günü hizmet vermeyecek. Ancak hastanelerin acil bölümleri 7/24 açık olacak.

        • 4

          30 AĞUSTOS ECZANELER AÇIK MI?

          Resmi tatillerde eczaneler için nöbetçi sistem uygulanıyor. Nöbetçi eczaneler Sağlık Bakanlığı e-devlet sisteminden sorgulanabiliyor.

        • 5
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