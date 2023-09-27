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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 yıl önce cinayet işlemişti, Gürcistan’da yakalandı

        3 yıl önce Sakarya’da cinayet işlemişti, Gürcistan’da yakalandı

        3 yıl önce Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Otokar fabrikası önünde servis şoförü Emin Memigüven'i silahla öldürerek kayıplara karışan 50 yaşındaki İ.C. İnterpol ile yapılan ortak çalışma neticesinde Gürcistan'da yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 16:37 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:37
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        3 yıl önce cinayet işlemişti, Gürcistan'da yakalandı
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        Sakarya'daki olay, 2 Temmuz 2020 günü Arifiye ilçesinde bulunan Otokar fabrikasının servis alanında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın çıkış saatinde işçi servislerinin bulunduğu alandan silah sesleri gelmesi üzerine çalışanlar aracın başına gitti. Servis şoförü olan Emin Memigüven’in kanlar içinde olduğunu gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emin Memigüven’i ağır yaralı olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Memigüven hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay sonrasında kaçarak kayıplara karışan İ.C.’nin (50) Gürcistan’a gittiğini tespit etti. İnterpol ile yapılan ortak çalışma neticesinde şahıs yakalandı. Şahıs, Gürcistan’da ki işlemleri sonrasında Türkiye’ye getirildi.

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