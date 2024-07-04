3 yaşındaki Miraç amcasının kullandığı kamyonetin aldında kalarak can verdi
Karaman'da amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
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Karaman'da Mümine Hatun Mahallesi 1469. Sokak'ta Y.D. idaresindeki hurda yüklü kamyonet geri manevra yaptığı sırada 3 yaşındaki Miraç Demiralay'a çarptı.
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Kamyonetin arka tekerinin üzerinden geçtiği küçük çocuk ağır yaralandı.
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Durumu fark eden amca Y.D. hemen araçtan inerek başka bir araçla 3 yaşındaki yeğenini Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Miraç Demiralay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Amca, kazanın ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.