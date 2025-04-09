3 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürmüştü! O anneye iyi hal indirimi verildi

Konya'da kızı Sema Nur'u (3) boğazını keserek öldürüp, kendisini de yaralayan Sevda Kocabıyık (35), iyi hal' indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 25 Mart 2023 yılında Sarayönü ilçesi Karabıyık Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Sevda Kocabıyık, önce kızı Sema Nur'un ardından da kendi boğazını bıçakla kesti. Sema Nur hayatını kaybetti, yaralanan anne ise Sarayönü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Sevda Kocabıyık, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının tespiti için Kayseri Şehir Hastanesi'ne gönderildi. Kocabıyık, burada yapılan tetkikler sonrası, akıl ve ruh sağlığı yerinde olduğu belirlenince tutuklandı.

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Hazırlanan iddianameyle Kocabıyık hakkında 'Alt soydan kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, Sevda Kocabıyık'ın kızını öldürüp, kendisini yaraladıktan sonra bıçağı, kızı Sema'nın yastığının altına sakladığı belirtildi. Sevda Kocabıyık ise ifadesinde bıçağı, korkuyla yastığın altına koyduğunu söyledi. İddianamede, Kayseri Şehir Hastanesi'nden gönderilen raporunda Kocabıyık'ın, üzerine atılı 'Kasten öldürme' suçunun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, bu suçla ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğunun belirtildiği anlatıldı.

Davanın bugün görülen karar duruşmasına anne Sevda Kocabıyık ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, Kocabıyık'ın akıl sağlığına ilişkin değerlendirmede cezai ehliyetinin tam olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Kocabıyık’ı 'Alt soydan kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, duruşmalardaki tutumundan dolayı 'İyi hal' indirimi uygulayarak cezayı, müebbet hapis cezasına indirdi.