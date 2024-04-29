3 yaşındaki çocuk yangında can verdi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Çorlu'da Hıdırağa Mahallesi Yoğurtçu Sokak'taki bir apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
3 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Yangında, evde bulunan ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan 2 çocuktan C.T. (3) hayatını kaybetti.
ÇOCUKLARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Ağır yaralı olarak kurtarılan E.T. (5) ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.