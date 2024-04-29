Denizli'de çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde elektrikli ısıtıcının eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 74 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
Pamukkale'de Yunusemre Mahallesi 6025 Sokak'ta bir binanın bodrum katında yaşayan 74 yaşındaki Hüseyin Çulhaoğlu'nun evinden duman çıktığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, odada açık bırakılan elektrikli ısıtıcının eşyaları tutuşturmasından kaynaklandığı değerlendirilen yangını söndürdü.
Yoğun dumanın bulunduğu evde Çulhaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
Yalnız yaşadığı öğrenilen Çulhaoğlu'nun cenazesi, otopsiye gönderildi.