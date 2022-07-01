Bebeklerde 3 yaş sendromu belirtileri

3 yaş uzmanlar tarafından bebeklikten çıkmanın ilk adımı olarak tanımlanmaktadır. Bebeğin genel olarak kişisel hareket etme ve itiraz etme davranışlarına çok sık rastlanmaktadır. 3 yaş sendromu olarak adlandırılan bu dönemin ne kadar sürdüğü ve bu dönemde anne ve babaların nelere dikkat etmesi gerektiği ise merak konusudur. Peki, 3 yaş sendromu nedir?
3 Yaş Sendromu Nedir?
3 yaş sendromu, bebeklerin bebeklikten uzaklaştıkları ve birey olmaya başladıkları dönemi başlangıcıdır. 2 yaş sendromunda başlayan itaatsizlik bu dönemde daha üst seviyelere çıkar ve ebeveynleri zorlamaya başlar.
Bebeklerde 3 Yaş Sendromu Neden Olur?
Bebek, 3 yaş itibarı ile çevresindeki daha net algılamaya ve kişisel olarak varlığını fark etmeye başlar. Bu yüzden kişisel olarak davranışlarını istediği şekilde gerçekleştirmek ister, anne babaya karşı çıkma eylemlerini daha sık gösterir.
3 Yaş Sendromu Ne Kadar Sürer?
Anne ve babalar için zorlu biten 2 yaş sendromunun ardından 3 yaş sendromu da zor bir dönemin başlangıcıdır. Bu sendromu bitiş süresi ise net bir şekilde açıklanamaz. Genel olarak 4 yaşa kadar sürer ancak daha da uzun sürebilir.
3 Yaş Sendromu Belirtileri
- 3 yaş sendromu ile birlikte bebek birey olduğunu fark eder. Ben duyguları yükselir ve bu karakteristik özelliklerine de yansır. 3 yaş sendromunda bebekler tek başlarına giyinmek, yemek yemek ve hareket etmek isterler. Aksini söylediğinizde inatlaşma ve öfke nöbeti ile karşılık verir.
- Hayır cevabını asla kabul etmez. Kendi istekleri doğrultusunda anne ve babaya karşı mücadele verir.
- Bağımsız hareket etmeyi ister.
- Zaman kavramları ve odaklanma problemleri yoktur. Açık bir algıya sahiptirler ancak bu sadece kedi istedikleri konu ve durumlarda geçerlidir.
- Konuşmalarında ve kullandıkları ifadelerde çevrenin etkilerini göstermeye başlar.
- Çok meraklıdır. Her şey hakkında soru sorar ve cevabını ister.
- Kendisini merkeze koyar. Yaşıtları ile oyun oynarken paylaşımcı olmayabilir, üstünlük kurmak isteyebilir.
3 Yaş Sendromu Tedavisi
3 yaş sendromunu anne ve babalar en hafif şekilde atlatmanın yollarını ararlar. Bu yüzden uzman desteği çok önemlidir. Bu yüzden anne ve babalar 3 yaş sendromu sırasında tedavi amaçlı aşağıdaki uygulamaları hayata geçirmelidir:
- Çocuğun bu dönemde enerjisini atabileceği aktivitelere yönlendirilmesi sağlanabilir.
- Çocuğa sık sık sarılarak aidiyet duygusu aşılanmalıdır.
- Çocuğun doğru davranışları takdir edilmeli ancak aşırıya asla kaçınılmamalıdır.
- Davranış tablolarından faydalanabilir.
- Anne ve babalar davranışlarında tutarlı olmaya özen göstermeli.
- Eğer bu dönemde çocuk öfke nöbetleri geçiriyorsa çocuk doktorundan destek almalıdır.
3 Yaş Sendromunda Anne ve Baba Nasıl Davranmalı?
3 yaş sendromunda çocukların davranışları kadar anne ve babaların da davranışları çocuğun gelişiminde ve bu dönemi atlatmasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden anne ve babalar 3 yaş sendromu döneminde anlayışlı, sevgili ve tutarlı davranmalıdır. Gerek görülüyorsa uzman desteği de almayı ihmal etmemelidir.
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