Sudan, Mısır ve Etiyopya'nın Hedasi Barajı görüşmeleri yine sonuçsuz kaldı. Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas, düzenlediği basın toplantısında, Afrika Birliği'nin girişimiyle düzenlenen ve ABD ile Avrupa Birliği'nden (AB) gözlemcilerin de iştirak ettiği görüşmelerin uzlaşı sağlanamadan sona erdiğini söyledi.
Sudan'daki Ruseyris Barajı'na bırakılacak su miktarı, Hedasi Barajı'nın işletilmesi ve kuraklık dönemlerinde nasıl doldurulacağıyla ilgili konularda anlaşmazlıkların sürdüğünü ifade eden Abbas, Hedasi Barajı görüşmelerinin seyriyle ilgili Hartum'un tutumu ve nihai raporunu Afrika Birliği dönem başkanı Güney Afrika'ya bugün sunacaklarını belirtti.
Abbas, temel ihtilaf konuları olan barajın doldurulması ve çalıştırılmasında bir anlaşmaya varılamadığını kaydetti.
AA'nın haberine göre; Mısır Sulama ve Su Kaynakları Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada da 3 ülkeden teknik ve hukuki komitelerin toplantılarının ardından su kaynakları bakanlarının toplandığına değinilerek Hedasi Barajı görüşmelerinin sona erdiği ancak barajın doldurulması ve çalıştırılmasıyla ilgili anlaşmazlıkların sürdüğü kaydedilmişti.
Açıklamada Mısır, Etiyopya ve Sudan Su Kaynakları Bakanlarının, her bir ülkenin, "görüşmelerin seyriyle ilgili nihai raporu bugün, Afrika Birliği dönem başkanı olan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne sunma" konusunda anlaştığı bildirilmişti.
Mısır, Sudan ve Etiyopya arasındaki görüşmeler, Afrika Birliği'nin girişimiyle 3 Temmuz'da video konferans yöntemiyle yeniden başlamıştı.
HEDASİ BARAJI ANLAŞMAZLIĞI
Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında nehir sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.
Etiyopya'nın Nil Nehri'nin ana kollarından Mavi Nil Nehri'ne inşa ettiği Hedasi Barajı ile ilgili son olarak geçen ay Sudan ara buluculuğunda başlatılan ve bir hafta süren müzakereler, Mısır ile Etiyopya taraflarının uzlaşmasız ve birbirlerini suçlayan tavrı nedeniyle 18 Haziran'da sona ermişti.
Kahire yönetimi, ertesi gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden "soruna adil çözüm bulunması" için müdahale talep etmiş, BM de 21 Haziran'da Etiyopya, Mısır ve Sudan'dan anlaşmazlıklarını barışçıl yollarla çözmelerini istemişti.
Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji üretimi açığını kapatmayı amaçlıyor.
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