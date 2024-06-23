3 saat rötarlı kalkan Hatay uçağında türbülans paniği

Uçuşun rötarlı gerçekleştiğini ve iniş sırasında yaşanan türbülans ile vatandaşların korktuğunu dile getiren yolculardan Anıl Yılmaz ise "3-3 buçuk saat ekstradan bekledik. Bütün planlarımız alt üst oldu ve gecenin bir yarısı geldik. Bakalım şimdi nasıl gideceğiz. Anadolu Jet isimli yeni firmayla geldik ama değişen hiçbir şey yok. Hatay Havalimanı devamlı bu kaderi yaşıyor. Uçak içerisinde korkanların seslerini duydum" dedi.