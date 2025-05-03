3 Mayıs ne günü? 3 Mayıs'ta ne oldu, anlamı ne?
"3 Mayıs ne günü?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Bu tarihte gerçekleşen siyasi, kültürel ve toplumsal olaylar, tarihin seyrini değiştiren anlar arasında yer alır. Peki, bugün dünya ne günü? 3 Mayıs'ta ne oldu? İşte 3 Mayıs'ta tarihe damga vuran olaylar ve bu olayların etkileri...
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Tarih boyunca 3 Mayıs, birçok önemli olaya sahne olmuştur. Türkiye’de ve dünyada yaşanan bu olaylar, bugüne kadar etkisini sürdüren gelişmelerin başlangıcı olmuştur. İşte 3 Mayıs'ta meydana gelen dikkat çekici olaylar...
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3 MAYIS NE GÜNÜ?
1043 - Günah Çıkartıcı Aziz Edward, İngiltere Kralı olarak taç giydi.
1559 - İtalya Savaşı'nı bitiren barış anlaşması imzalandı.
1879 - Sofya, Bulgaristan Prensliği'nin başkenti ilan edildi.
1906 - Lumière Kardeşler, renkli fotoğrafı icat etti.
1922 - Josef Stalin, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri oldu.
1930 - Türkiye'de kadınlara, belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verildi.
1940 - II. Dünya Savaşı: Sovyetler Birliği, 22.000 Polonyalıyı katlederek Katyn Katliamı'nı gerçekleştirdi.
1948 - Amerika Birleşik Devletleri başkanı Harry Truman, ekonomik yardımları içeren Marshall Planı'nı imzaladı.
1960 - Moskova'da Bolşoy Tiyatrosu'nda sahneye çıkan opera sanatçısı Leyla Gencer, Verdi'nin La Traviata adlı yapıtında büyük başarı kazandı.
1963 - Türkiye'de 27 Mayıs, Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak ilan edildi.
1975 - İnönü Üniversitesi, Malatya'da kuruldu.
1981 - 1981 Kosova protestoları bastırıldı, birçok kişi yaralandı veya öldü.
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1986 - IBM, ilk laptop bilgisayarlarını tanıttı.
1992 - Ankara'nın Çankaya ilçesi Kaymakamlığı'na vekil olarak atanan Azize Düşer, Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı oldu.
1996 - Bosna-Hersek'in Tuzla şehrinden Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrine giden Boeing CT-43 tipi uçak düştü.
1996 - Theodore Kaczynski yakalandı.
2007 - Fransa'da hızlı tren, deneme sürüşünde saatte 574,8 km hıza erişerek dünya rekoru kırdı.
2010 - Apple, iPad olarak adlandırılan tablet bilgisayarların ilk serisini piyasaya sürdü.
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