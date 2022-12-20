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3'ler çarpım tablosu ezberleme alıştırmaları: 3'ler çarpım tablosu nasıl ezberlenir?

1’den 10 a kadar olan bir sayının yine 1’den 10’a kadar olan sayılarla çarpımını veren çizelgeye matematikte çarpım tablosu adı verilmektedir. İlkokul eğitiminin ilk günlerinde öğrenmeye başladığımız ve sadece matematik derslerinde değil; yaşamın her alanında kullanılan ve kişiye büyük bir kolaylık sağlayan bu çizelge; işlemlerin hızlı, etkin ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır.

Giriş: 20.12.2022 - 01:24 | Güncelleme: ABONE OL
3'ler Çarpım Tablosu Ezberleme Alıştırmaları: 3'ler Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?

Tek bir sayı olmasından hareketle sürekli olarak tek bir sonuç veren ve üçer üçer sayma yöntemiyle de kolaylıkla öğrenilebilen 3’ler çarpım tablosu hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik. İşte, tüm detaylar…

3’ler Çarpım Tablosu

Geçmişi medeniyetin doğduğu yer olan Mezopotamya’ya kadar uzanan çarpım tablosunun ilk örneğine bundan yaklaşık 4000 yıl önce Babil uygarlığında rastlamaktayız. Bilim alanında büyük gelişmeler kaydetmiş bir medeniyet olan Babiller; çarpım tablosunun bu ilk örneğini hayata geçirmiş ve bu çizelgeyi işlemleri kolaylıkla çözebilmek için kullanmışlardır.

Tarihi bu denli eskiye dayanan çarpım tablosunun günümüzde kullandığımız şekline en benzeyen modeli ise Çin’de icat edilmiştir. MÖ. 305 yılına tarihlenen ve Çin’de bulunan bambu şeritler üzerine yazılmış olan bu çarpım tablosu bugünkü çarpım sistemine benzer özellikler taşımaktadır.

Çarpım tablosunun bu 400 yıllık tarihinden kısaca bahsettikten sonra, konumuz olan 3’ler çarpım tablosu konusuna göz atabiliriz. Üçer üçer saymanın kolay olmasından ötürü kolay ezberlenen bir yapıya sahip olan 3’ler çarpım tablosu kısaca; 3 sayısının 1’den 10’a kadar olan sayılarla çarpımının sonucu olarak ifade edilmektedir.

Hepimizin bildiği gibi tüm çarpım tablosu aynı zamanda toplama tablosu olarak da ifade edilmektedir. Bu durum 3’ler çarpım tablosu için de elbette geçerlidir. Örnek verecek olursak; 3x3=9 işlemi, 3 sayısının 3 katı olarak ifade edilebildiğinden bu işlemi 3+3+3= 9 olarak göstermek de mümkündür.

Şimdi gelin, verdiğimiz bu bilgiler ışığında aşağıda vermiş olduğumuz çizelge üzerinden 3’ler çarpım tablosu ezberleme ve 3’ler çarpım tablosu ezberleme alıştırmaları nelermiş birlikte göz atalım:

3’ler Çarpım Tablosu Ezberleme

Aşağıda verilen tabloyu sıkça tekrar ederek, 3’ler çarpım tablosunu kolayca öğrenebilirsiniz:

  • 3x1= 3
  • 3x2= 6
  • 3x3= 9
  • 3x4= 12
  • 3x5= 15
  • 3x6= 18
  • 3x7= 21
  • 3x8= 24
  • 3x9= 27
  • 3x10= 30

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