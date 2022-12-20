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2'ler çarpım tablosu kolay ezberleme alıştırmaları: 2'ler çarpım tablosu nasıl ezberlenir?

Matematiksel hesaplamaların temeli olarak görülen ve eğitim hayatının olmazsa olmazı olan çarpım tablosu, işlemlerin basit ve etkin olarak gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Yaklaşık 4000 yıllık tarihiyle birçok uygarlık ve medeniyet tarafından kullanılmış olan çarpım tablosu, bugün de yaşamımızın tam ortasında yer almaktadır.

Giriş: 20.12.2022 - 01:18 | Güncelleme: ABONE OL
2'ler Çarpım Tablosu Kolay Ezberleme Alıştırmaları: 2'ler Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?

1’den 10 kadar olan sayıların birbiriyle çarpımı olarak tanımlanan çarpım tablosunun bir parçası olan 2’ler çarpım tablosu ezberleme yöntemleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

2’ler Çarpım Tablosu

Çarpım tablosunu tarihi bundan 4000 yıl öncesine, büyük bir Mezopotamya uygarlığı olan Babillere kadar dayanmaktadır. Her ne kadar bazı kaynaklarda çarpım tablosunun mucidi olarak ünlü Yunan matematikçi ve filozof Pisagor gösterilse de bunu destekleyecek herhangi bir kaynak bulunmamaktadır. İlk örneğini Babillerde gördüğümüz çarpım tablosunun günümüzde kullanılan versiyonuna ise ilk olarak Çin’de rastlanmıştır. MÖ.305 yılında ortaya çıkan bu matematiksel sistem bugünkü çarpı tablosunun atası olarak kabul edilmektedir.

Eğitim öğretim hayatının daha ilk yılında öğrendiğimiz ve yalnızca matematikte değil hayatın her alanında başvurduğumuz bir matematiksel sistem olan çarpım tablosu bu özelliği ile yaşam kolaylaştıran bir çizelge olarak öne çıkmaktadır.

Yukarıda kısaca tarihsel köklerini anlattığımız arpım tablosunun önemli bir parçası da 2’ler çarpım tablosudur. Kısaca 2’ler çarpım tablosunu tanımlamak gerekirse; 2 rakamının 1’den 10’a kadar olan sayılarla çarpılması olarak ifade etmek yerinde olacaktır.

Unutmamak gerekir ki 2’ler çarpım tablosu aynı zamanda bir toplama tablosu özelliği de göstermektedir. Örnek vermek gerekirse 2x6=12 işlemi aynı zamanda 2’nin 6 katı olarak da ifade edilebildiği için bu işlem, 2+2+2+2+2+2=12 olarak da gösterilebilmektedir.

Şimdi gelin hep birlikte tüm detaylarını verdiğimiz 2’ler çarpım tablosu ve bolca tekrar edilmesi gereken 2’ler çarpım tablosu ezberleme alıştırmalarına birlikte göz atalım.

2’ler Çarpım Tablosu

  • 2×1 = 2
  • 2×2 = 4
  • 2×3 = 6
  • 2×4 = 8
  • 2×5 = 10
  • 2×6 = 12
  • 2×7 = 14
  • 2×8 = 16
  • 2x9 = 18
  • 2×10 = 20

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