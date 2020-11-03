Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 379.775'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 10.402 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

3 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

2 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün tespit edilen 2.302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2.341’e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakârlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 106 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 123 bin 343 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1515 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 325 bin 486'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 14 milyon 125 bin 157'ye ulaştı. Hasta sayısı 377 bin 473, vefat sayısı 10 bin 326, ağır hasta sayısı 2 bin 177, aktif hasta sayısı 41 bin 661 oldu.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 46 milyon 659 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 203 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı da 33 milyon 638 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 9 milyon 431 bine, Hindistan'da 8 milyon 222 bine, Brezilya'da 5 milyon 535 bine ve Rusya'da 1 milyon 636 bine yükseldi.

İspanya'da Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemleri protesto etmek için başlayan gösterilerde sokaklar adeta savaş alanına döndü. Göstericiler kent merkezlerindeki dükkanlara ve kamu mallarına zarar verip çöp bidonlarını ateşe verirken, polise de taş ve sopalarla saldırdı.

Suudi Arabistan, yurt dışından umreye gelinmesine kısmen izin verildiğini duyurdu. Kovid-19 tedbirleri nedeniyle verilen aranın ardından umre ibadeti için yurt içi ve yurt dışından cumartesi günü gece yarısından itibaren ziyaretçilerin yeniden gelmesine izin verilecek.

Japonya, salgın sebebiyle Çin, Güney Kore dahil 9 ülke için uyguladığı yolcu giriş yasağını, turist vizesi taşıyanlar haricinde kaldırdı. Buna göre, kasım ayı itibarıyla Çin, Güney Kore, Avustralya, Brunei, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Tayvan ve Vietnam'a yönelik seyahat uyarı seviyesi 3'ten 2'ye çekildi.

Tayvan'da yaklaşık 200 gündür yerel kaynaklı vakaya rastlanmadı

Avustralya Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, eyalet ve bölgelerden gelen son 24 saatteki test sonuçlarına göre 9 Haziran'dan bu yana ülke genelinde ilk kez Kovid-19 vakasına rastlanmadığını duyurdu.

İsrail'de geliştirilen potansiyel Kovid-19 aşısının birinci aşama klinik denemelerine geçildi. İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve "Brilife" adı verilen Kovid-19 aşısı, gönüllü 2 kişiye enjekte edildi.

İran'da Kovid-19 önlemleri kapsamında yarından itibaren özel araçla 25 eyalete giriş çıkışlar yasaklandı.

Tayvan'da, salgına karşı alınan etkili tedbirler sayesinde yaklaşık 200 gündür yerel kaynaklı vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle yabancıların Belarus'a karadan girişleri durduruldu.