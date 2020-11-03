3 Kasım Salı günü Türkiye'de meydana gelen son depremler belli oldu. İzmir depreminin etkisi hala sürerken AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. En son nerede deprem oldu? sorusunun yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....