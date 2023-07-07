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        3 kardeşin öldüğü muhtarlık kavgasının firari sanığı 4 yıl sonra yakalandı

        Gaziantep'te 4 yıl önceki muhtarlık seçimlerinde 3 kardeşin öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin açılan davada müebbet hapis cezasına çarptırılan firari sanık Mehmet Çevik, jandarma ekiplerince yakalandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 15:45
        3 kardeşin öldüğü muhtarlık kavgasının firari sanığı yakalandı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019'da yapılan muhtarlık seçimlerinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, muhtar adayı Süleyman Kaplan ile kardeşleri Eyüp ve Adem Kaplan hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

        8 kişinin yargılandığı dava, geçen yıl kasım ayında sonuçlandı. Sanıklar çeşitli cezalara çarptırıldı. Müebbet hapis cezasına çarptırılan firari sanık Mehmet Çevik (26) için ise çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Çevik'i kentte olduğunu belirleyip, harekete geçti.

        Ekipler, Nesimi Mahallesi'nde ikinci el eşya satışı yapan iş yerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Çevik, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

        #gaziantep haberleri
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