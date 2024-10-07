İstanbul'da 3 ilçede 11 yeni otobüs hattı hizmete girdi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) kuruluşu İETT'nin, Sancaktepe, Çekmeköy ve Küçükçekmece'de devreye aldığı 11 yeni otobüs hattı hizmet vermeye başladı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) kuruluşu İETT, yeni otobüs hatları ile ek seferleri İstanbulluların hizmetine sundu.
Yeni otobüs hatları, Sancaktepe, Çekmeköy ve Küçükçekmece'de metro istasyonları, hastane ve üniversite gibi yerlere doğrudan ulaşım imkanı sağlayacak.
Bugün hizmet vermeye başlayan yeni hatlar şu şekilde:
SM1 Sultanbeyli-Sancaktepe Metro
SM2 Ahmet Yesevi Mahallesi-Sancaktepe Metro
SM3 Mimar Sinan Mahallesi-Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi
SM4 Hilal Konutları-Sancaktepe Metro
SM5 Sultanbeyli Orman Caddesi-Sancaktepe Metro
SM7 Yenidoğan-Sancaktepe Metro
SM13 Yenidoğan/Ufuk Caddesi-Sancaktepe Metro
SM14 Ayazma Yaşam Vadisi-Sancaktepe Metro
9S Yeşiltepe/Çekmeköy Metro-Atatürk Mahallesi
MR54 Ispartakule Evleri-Halkalı Marmaray, HS3 Sefaköy Metrobüs-Şehir Hastanesi