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        Haberler Gündem İstanbul 3 ilçede 11 yeni otobüs hattı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da 3 ilçede 11 yeni otobüs hattı hizmete girdi

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) kuruluşu İETT'nin, Sancaktepe, Çekmeköy ve Küçükçekmece'de devreye aldığı 11 yeni otobüs hattı hizmet vermeye başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 16:27 Güncelleme: 07.10.2024 - 16:27
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        3 ilçede 11 yeni otobüs hattı
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        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) kuruluşu İETT, yeni otobüs hatları ile ek seferleri İstanbulluların hizmetine sundu.

        Yeni otobüs hatları, Sancaktepe, Çekmeköy ve Küçükçekmece'de metro istasyonları, hastane ve üniversite gibi yerlere doğrudan ulaşım imkanı sağlayacak.

        Bugün hizmet vermeye başlayan yeni hatlar şu şekilde:

        SM1 Sultanbeyli-Sancaktepe Metro

        SM2 Ahmet Yesevi Mahallesi-Sancaktepe Metro

        SM3 Mimar Sinan Mahallesi-Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi

        SM4 Hilal Konutları-Sancaktepe Metro

        SM5 Sultanbeyli Orman Caddesi-Sancaktepe Metro

        SM7 Yenidoğan-Sancaktepe Metro

        SM13 Yenidoğan/Ufuk Caddesi-Sancaktepe Metro

        SM14 Ayazma Yaşam Vadisi-Sancaktepe Metro

        9S Yeşiltepe/Çekmeköy Metro-Atatürk Mahallesi

        MR54 Ispartakule Evleri-Halkalı Marmaray, HS3 Sefaköy Metrobüs-Şehir Hastanesi

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